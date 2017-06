LG annonce un G6+ avec 128 Go de stockage, de nouvelles couleurs et fonctionnalités

Au début du mois, un média coréen a rapporté que deux nouvelles versions du LG G6, à savoir le LG G6 Plus et le LG G6 Pro devraient débarquer le 27 juin, et aujourd’hui LG vient d’annoncer le premier, le LG G6 +.

Le LG G6+ diffère du modèle phare original, avec ses 128 Go de mémoire flash interne et avec une fonction de recharge sans fil (« dans certains pays »), qui était précédemment disponible uniquement sur la version américaine du smartphone, équipée d’une capacité de stockage de 64 Go. Le nouveau LG G6 + est également livré avec des écouteurs de haute qualité de B & O PLAY.

LG : le smartphone G6+ se dévoile

Le LG G6 + sera disponible en trois couleurs : Optical Astro Black, Optical Marine Blue et Optical Terra Gold. Le LG G6 original obtiendra également deux de ces nouvelles couleurs à savoir : Optical Marine Blue et Optical Terra Gold.

La société présente également une gamme d’améliorations de logiciels pour sa ligne de LG G6 incluant la reconnaissance faciale, la basse consommation d’énergie. La première fonctionnalité est intéressante, car elle utilise la reconnaissance faciale pour permettre aux utilisateurs de déverrouiller leurs téléphones en moins d’une seconde en les approchant de leurs visages. La fonction d’alerte prévient les utilisateurs lorsque des doigts indésirables se trouvent dans le cadre des caméras. Tandis que la fonctionnalité faible consommation d’énergie réduit encore plus la consommation d’énergie du téléphone en cas de batterie faible. Selon LG, les nouvelles fonctionnalités débarqueront sur tous les appareils avec une mise à jour logicielle.

Les disponibilités de la mise à jour et du nouveau LG G6 + seront annoncées « localement sur chaque marché ». En Corée du Sud, les ventes du modèle devraient débuter en début juillet. Aucun détail sur les prix n’a été officiellement communiqué.

