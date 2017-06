L’Europe ne fait pas partie du top 10 des FAI pour le très haut débit fixe

Le THD ou très haut débit fixe offre la possibilité de profiter d’un débit de 30 Mbits/s ou plus. Le DigiWorld Yearbook 2017 de l’IDATE écarte l’Europe du top 10 des FAI proposant du THD.

Comme chaque année, le think tank européen spécialisé dans l’économie numérique publie son DigiWorld Yearbook. Ce rapport qui « présente, chaque année, une analyse des dernières évolutions que conaissent les marchés des télécoms de l’internet et des médias » va faire grincer des dents les FAI européens.

L’Asie et l’Amérique du Nord au sommet, l’Europe absente du top 10

La France ne recense que 5.8 millions de connexions THD (21%) alors que le très haut débit fixe, c’est 47 % des accès haut débit dans le monde. L’Arcep a noté que le 31 mars, il y avait au total 21.6 millions de Français abonnés à l’ADSL.

Dans le top 10 des FAI qui ont le plus d’abonnés THD, deux opérateurs chinois sont en tête : China Telecom (88.3 millions d’abonnés) et China Unicom (46 millions). Vient ensuite Comcast, l’opérateur américain, qui a 23.9 millions de clients. Il est suivi par le Japonais NTT et ses 19.5 millions de souscripteurs. L’opérateur sud-américain Spectrum prend la 5e place avec 19.3 millions de clients. China Mobile (17 millions) et le FAI coréen KT (7.5 millions) sont respectivement 6e et 7e. On part ensuite en Russie avec Rostelecom et 6.8 millions d’abonnés avant de refaire un tour du côté de l’Amérique du Nord avec AT&T (5.7 millions) et Verizon (5.5 millions). Comme vous pouvez le voir, il n’y a aucun opérateur français ni européen alors que certains sont pourtant connus à l’échelle internationale à l’instar d’Altice.

