Les tatouages intelligents vont-ils causer la mort des montres connectées ?

Des chercheurs de Harvard et du MIT travaillent sur des tatouages intelligents qui devraient un jour nous permettre d’obtenir des données sur notre santé. Cette technologie signera-t-elle la fin des montres connectées ?

Les smartwatches sont tellement pratiques. Contrairement aux smartphones, elles se portent sur le poignet, ce qui nous laisse la main libre. En plus de cela, ces objets connectés sont réputés très efficaces pour suivre l’état de santé grâce à l’existence de nombreux capteurs, entre autres, podomètre, cardiofréquencemètre, analyseur de qualité du sommeil, etc. Mais il se pourrait que les montres connectées disparaissent un jour du marché. Cette disparition pourrait même se manifester plus tôt qu’on ne l’imagine. En effet, des chercheurs de Harvard et du MIT sont en train de développer des tatouages intelligents qui devraient nous permettre d’évaluer nos activités physiques.

Des tatouages intelligents qui ne nécessitent aucune source d’alimentation contrairement aux montres connectées

Apparemment, ces tatouages intelligents semblent anodins. Ils ont l’air d’un simple dessin indélébile sur la peau. Leur particularité réside cependant dans l’encre utilisée. En effet, cette dernière réagit à la composition chimique du liquide interstitiel. Un liquide qui reflète l’état sanguin d’un individu. L’utilisation de cette encre permettra ainsi à un sportif de savoir s’il commence à se déshydrater. Pour évaluer son état physique, celui-ci n’aura qu’à constater le changement de couleur de son tatouage. Ces tatouages intelligents devraient aussi permettre à un diabétique de suivre l’évolution de son indice glycémique. Autant dire qu’il s’agit d’une technologie réellement prometteuse. D’autant qu’elle ne nécessite aucune source d’alimentation pour pouvoir fonctionner. Des questions se posent en tout cas concernant la fiabilité des résultats dans le sens où la lumière peut avoir un impact sur leur interprétation. D’ailleurs, le fait que ces tatouages soient visibles peut être préjudiciable lorsque l’on porte un vêtement à manches courtes, par exemple. Espérons que les chercheurs ont déjà pensé à tout cela.

Que pensez-vous de ces tatouages intelligents ?