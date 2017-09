Les smartphones certifiés IP68 ne seraient pas protégés contre un type d’eau en particulier

Un critère devenu incontournable dans l’achat d’un smartphone est celui de l’étanchéité. Les constructeurs de smartphones mettent en avant cet argument mais il s’avère que même un téléphone dernier cri n’est pas forcément résistant à tous les types d’eau…

Une spécification IP68 a été mise en place et de nombreux smartphones en sont désormais équipés. Cette IP68 stipule une résistance du téléphone au sable, à la poussière, la saleté mais aussi à l’immersion dans l’eau durant trente minutes. Or ceci n’est valable que pour l’eau claire, comme ont tenu à le rappeler les portes paroles d’Huawei et de Samsung lors du salon IFA cette semaine à Berlin.

Résistance à l’eau claire, mais pas à l’eau de mer pour les smartphones certifiés IP68…

Cet été, les smartphones ont été mis à rude épreuve entre chaleur, sable et eau de mer. Vous en avez peut-être fait l’amère expérience ! Et le porte-parole d’Huawei Belgique Jurgen Thysmans a tenu à rappeler qu’« en cas de contact avec l’eau de mer ou avec une eau savonnée contenant des produits détergents », le fonctionnement du smartphone n’est plus garanti. Conséquence immédiate : les usagers ne pourront donc plus faire jouer leur garantie en cas de panne. Et n’auront plus alors qu’à essayer les nombreuses astuces proposées sur le net pour tenter de sauver leur smartphone…

Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il pour vous tromperie sur la marchandise avec une certification IP68 qui finalement ne garantit pas l’immersion dans certains types d’eau comme l’eau de mer ? Y voyez-vous malice de la part des firmes de téléphonie qui réduisent ainsi le périmètre de la garantie ? Ou pensez-vous que c’est à l’usager de prendre le plus grand soin de son smartphone sous peine de déconvenues de ce type ?

