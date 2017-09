Les Samsung Galaxy A de 2018 pourraient être équipés d’un bouton Bixby

Présenté au début de l’année, le nouvel assistant intelligent de Samsung devrait être proposé sur les prochains Samsung Galaxy A. D’ailleurs, ces terminaux auraient droit à un bouton dédié à Bixby.

Bixby, l’assistant intelligent de Samsung est sans doute l’un des plus puissants et complets de son genre. Il équipe directement les smartphones phares de la marque à l’instar des Galaxy S8, S8+ et Galaxy Note 8. Afin de pouvoir rendre son utilisation plus facile et plus pratique, le constructeur a mis en place un bouton. Et l’usage de ce fameux bouton pourrait s’étendre vers d’autres terminaux. En effet, il se pourrait que les Samsung Galaxy A de 2018 en bénéficient. Si cette information s’avère exacte, les utilisateurs de ces prochains smartphones du mastodonte devraient pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités de Bixby. Un assistant personnel qui a l’avantage de posséder son propre écran d’accueil et d’intégrer l’application de capture de photos et de vidéos.

Un assistant performant pour les Samsung Galaxy A de 2018

Comme mentionné précédemment, Bixby est un assistant intelligent particulièrement intéressant. Il est composé de modules qui peuvent faire remonter les informations les plus pertinentes. À cela s’ajoute la possibilité d’identifier des objets et les monuments au sein des grandes villes. Si les Samsung Galaxy A de 2018 devaient réellement en profiter, les utilisateurs pourraient bénéficier d’une technologie de reconnaissance et de synthèse vocale révolutionnaire. En effet, on peut interagir à la voix avec l’application. La présence d’un bouton dédié est particulièrement intéressante vu que celui-ci possède deux fonctions différentes. Un appui court permet d’afficher l’écran d’accueil, alors qu’un appui long met le moteur vocal en marche. Les détenteurs des Samsung Galaxy A de 2018 devraient alors pouvoir garder la main sur leur assistant personnel et le gérer en toute facilité.

Que pensez-vous de cette intégration d’un bouton Bixby sur les prochains Samsung Galaxy A ?