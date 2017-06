Les parts de marché d’Apple sont en hausse en Chine par rapport à Samsung

Bonnes nouvelles pour la firme de Cupertino. D’après les derniers résultats de Kantar, il semblerait que les parts de marché d’Apple soient remontées en Chine sur le dernier trimestre.

En effet, les ventes d’iPhone sont reparties à la hausse en Chine. C’est la fin de plusieurs trimestre de baisses successives. La part de marché de l’iPhone plus précisément, est monté à 16,2 % contre 12,4 % lors du premier trimestre 2017. En chine, les ventes d’iPhone 7 et 7 Plus ont représenté 8,5 % de l’ensemble des ventes de smartphones en Chine. Ce qui place la marque à la pomme devant des constructeurs tels que Huawei ou encore Oppo.

Apple : les ventes d’iPhone sont reparties à la hausse en Chine

On remarque également une augmentation aux Etats-Unis. L’iPhone a gagné 5.8 points de parts de marché en un an. Il dispose maintenant de 36.5 % de parts de marché. Le smartphone atteint 19,3 % de parts de marché en Europe de l’Ouest. Une progression qui n’est tout de même pas négligeable. Les iPhone 7 et 7 Plus atteignent 20,1 % de parts de marché. Le fabricant chinois Huawei n’est pas en reste. Dans certains pays tels que la France, l’Italie, l’Allemagne, et l’Espagne, il se situe à la troisième place en terme de volume de ventes.

Samsung, quant à lui, peine à s’imposer avec son Galaxy S8. Aux Etats-Unis, les ventes de Galaxy S8 n’atteignent pas celles du Galaxy S8 à la même période. On constate 8,1% avec le Galaxy S8 contre 8,8 % il y a un an, avec le Galaxy S7.

