Les futurs smartphones de Microsoft ne ressembleront pas à ceux d’aujourd’hui

La firme de Redmond n’a pas abandonné les smartphones, loin de là. Satya Nadella, CEO de Microsoft Corporations, a annoncé que des nouveaux flagships différents débarqueront.

Windows Phone est quasiment mort et enterré. L’OS n’a pas réussi à rivaliser avec Android et iOS, les systèmes d’exploitation de Google et d’Apple. Cela n’empêche pas Microsoft de continuer de miser sur le marché de la téléphonie mobile.

Les prochains smartphones de Microsoft n’auront visuellement rien à voir avec ceux que nous connaissons aujourd’hui

« Je suis sûr que nous allons faire d’autres téléphones mais ils pourraient ne pas ressembler aux téléphones qui sont là aujourd’hui. »

C’est pendant le podcast Make Me Smart sur Marketplace que Satya Nadella a déclaré que Microsoft se penchait sur les smartphones du futur. En dehors des fonctionnalités et, bien entendu, des performances, Microsoft chercherait à proposer un visuel différent. Cela reste très vague d’autant plus que depuis quelques temps, on remarque que le design évolue très peu sur le marché. Les écrans sans bordures et les doubles capteurs photo sont, certes, innovants mais ils ne révolutionnent pas la forme des smartphones. Toutefois, Microsoft tend à transformer le téléphone portable en PC notamment avec Continuum où il suffit uniquement de brancher un mobile à un écran. Mais bon, d’autres entreprises sont déjà sur ce terrain comme Samsung avec son DeX.

Satya Nadella a aussi fait savoir que Microsoft travaillait sur Windows 10 Mobile avec HP ou encore Alcatel. Ces deux sociétés font partie des rares qui acceptent de donner de leur temps pour développer des projets sous Windows 10 Mobile.

Dans tous les cas, on a hâte de voir ces nouveaux smartphones ! Et vous ? Dites-nous ce que vous pensez des déclarations de Satya Nadella dans les commentaires.