Les applications en vogue sur iOS ne cessent de prendre du poids

Sensor Tower a étudié depuis 2013 l’évolution du poids des applications iOS les plus populaires aux États-Unis et le constat est sans appel : elles ne cessent de grossir.

Plus de place pour télécharger à nouveau Snapchat ou Uber sur iPhone ou iPad alors que ces applis ne pesaient rien il y a quelque temps ? C’est normal, elles deviennent de plus en plus grosses.

Les applications iOS figurant dans le top 10 deviennent obèses !

C’est le constat réalisé par Sensor Tower qui s’est uniquement intéressé au poids de la partie exécutable de l’appli. Si on cumule le poids des applis présentes dans ce top 10, on arrive à 1.8 Go alors qu’à l’origine, on atteignait les 164 Mo. Snapchat est l’application qui a le plus grossi avec un poids multiplié par 51 ! Au départ, elle ne pesait que 4 Mo mais aujourd’hui, c’est 203 Mo. Vient ensuite Uber avec une multiplication de son poids par 22 et Gmail (x20). Google n’a pas qu’une seule place dans ce classement puisque l’on trouve, après Facebook (x12), Youtube qui multiplie son poids également par 12 et Google Maps (x10). Netflix est entre les deux (x11). Maps est suivi par Instagram (x9), Spotify (x6) et Messenger (x6).

Pourquoi cette augmentation ? De nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités sont venus enrichir ces applications. Il y a également un problème lié au manque d’optimisation du code. Mais bon, l’espace de stockage interne ne cesse d’augmenter sur les iPhone, c’est peut-être pour cela que rien n’est fait pour alléger ces applications qui vont sûrement continuer de grossir dans l’avenir.

Que pensez-vous de cette news ? Réagissez dans les commentaires !