Le premier smartphone de Razer se montre dans une photo !

Curieux ou fans attendent avec impatience la présentation du premier téléphone de Razer qui serait réservé aux gamers. Les moins patients vont pouvoir se contenter de plusieurs fuites… qui se contredisent.

La célèbre marque a récemment teasé son smartphone dans une vidéo où l’on voit un homme en train de jouer dessus. Si vous en voulez plus, sachez que ce mobile s’est dévoilé dans un benchmark puis dans une photo.

Razer Phone : benchmark, photo, qui croire ?

Sur GFXBench, on remarque que ce smartphone gaming serait doté d’un Snapdragon 835 soutenu par 8 Go de RAM et un GPU Adreno 540. On est déjà sur une configuration très haut de gamme. C’est exactement la même que l’Archos Diamond Omega que nous avons pu prendre en main. Son écran de 5.7 pouces devrait proposer de la Quad HD. Enfin, la partie photo serait composée d’un capteur dorsal de 12 millions de pixels et d’une caméra frontale de 8 millions de pixels.

Le benchmark a-t-il « tout » faux ? Une photo a été publiée sur Techbyte et on voit un smartphone disposant d’un double capteur photo dorsal. Cette image ne donne pas que cette information. En effet, le Razer Phone pourrait se transformer en véritable console portable grâce à un accessoire qui se brancherait sur les deux connecteurs de l’appareil.

Qui a raison ? Le benchmark ou la photo ? Dans les deux cas, il donne envie ! Nous avons hâte de mettre la main dessus. Pour en savoir plus, il faudra attendre le 1er novembre 2017, date à laquelle la firme fera une annonce importante.

Que pensez-vous de cette news ? Que faut-il dans le Razer Phone pour que le succès soit immédiat ? Exprimez-vous dans les commentaires !