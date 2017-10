Le premier acheteur de l’iPhone 8 n’en veut pas après 11 jours de queue

Un étudiant australien de 20 ans du nom de Mazen Kourouche a attendu pendant 11 jours devant un Apple Store afin d’être le premier à mettre la main sur un iPhone 8. Un smartphone qu’il n’utilisera pas…

À chaque sortie d’un iPhone ses propres histoires. Mazen Kourouche, étudiant australien de 20 ans, voulait être le premier à mettre la main sur l’iPhone 8. Un pari qu’il a bien réussi, puisque vendredi dernier, le jeune homme était bien celui qui a reçu la toute première livraison du nouveau smartphone de la firme de Cupertino. Et ce qui semble le plus étrange, c’est la manière dont il a fait pour réussir son défi. En effet, ce youtubeur a fait la queue devant un Apple Store pendant 11 jours. Un effort qui n’a pas servi à grand-chose puisqu’il a indiqué au DailyMail qu’il ne compte en aucun cas utiliser l’appareil. Il préfère garder son iPhone 7 Plus. « Je vais probablement donner celui-là [l’iPhone 8] à ma mère. Elle va certainement me dire qu’elle ne voit pas la différence avec le sien ! Elle pense que je suis fou ! » a-t-il confié au célèbre quotidien britannique.

Gonfler son nombre d’abonnés sur Youtube en étant le premier à acheter un iPhone 8

En effet, Mazen Kourouche a fait savoir que son véritable but, ce n’est pas d’utiliser l’iPhone 8 et profiter des nouvelles fonctionnalités d’iOS 11, mais plutôt de se servir du smartphone qu’il a obtenu pour faire une vidéo d’unboxing sur Youtube. Il est donc clair que son objectif est d’augmenter son nombre d’abonnés sur la plateforme et, à terme, de générer de l’argent grâce au nombre de vues. Il convient de noter que l’année dernière, notre fanboy était troisième pour l’iPhone 7.

