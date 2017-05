Le MP3 tire sa révérence mais il n’est pas véritablement mort

Le MP3 se fait vieux. Créé en 1987 par l’institut Fraunhofer, ce format qui a secoué les têtes de tout le monde jusqu’à aujourd’hui laisse la place à des « nouveaux » codecs.

L’institut Fraunhofer a décidé de ne pas renouveler les brevets qu’il a eu du mal à avoir à l’époque auprès du gouvernement allemand. Tout le monde a déjà eu dans les oreilles un fichier MP3 mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que vos morceaux préférés dans ce format ne fonctionneront plus.

Le MP3 bascule dans le domaine public

Ce format a vraiment révolutionné le monde de la musique. Il a apporté beaucoup plus de praticité. En effet, plus besoin d’un baladeur CD, bien souvent trop encombrant, pour écouter ses titres favoris n’importe où. Le lecteur MP3 s’est très rapidement trouvé dans toutes les poches. Maintenant, ce format de compression audio doit laisser sa place à des codecs « plus récents » comme le AAC. Cela ne veut pas dire que le MP3 n’est plus populaire comme nous le dit l’institut allemand, dont les propos ont été relayés par nos confrères de Numerama : « Bien qu’il existe des codecs audio plus efficaces avec des fonctionnalités avancées disponibles aujourd’hui, le MP3 est toujours très populaire parmi les consommateurs. Cependant, la plupart des services multimédias à la pointe de la technologie, tels que le streaming ou la retransmission radio et TV utilisent des codes ISO-MPEG modernes tels que l’AAC ou le futur MPEG-H. Ils peuvent fournir plus de fonctionnalités et une qualité audio plus élevée à des débits binaires bien plus bas que ceux du MP3″.

Vous pourrez toujours écouter de la musique dans ce format mais pour plus de qualité, penchez-vous vers les « nouveaux » codecs (l’AAC est né en 1997).

