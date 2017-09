Le marché chinois de la cagoule en plein boom depuis la présentation de l’iPhone X et du Face ID !

Les nouveaux iPhone à peine présentés, voilà maintenant que les fabricants textiles chinois lancent des cagoules spéciales iPhone X. Elles sont conçues pour empêcher quelqu’un de déverrouiller son smartphone pendant son sommeil.

L’iPhone X est un smartphone qui attire particulièrement l’attention des gens. Doté d’un design inédit, ce téléphone portable tactile iOS s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone élégant. L’iPhone X possède aussi une fiche technique très intéressante (processeur Apple A11 Bionic, RAM de 3 Go, double capteur dorsal, etc.). Mais s’il fait beaucoup parler de lui actuellement, c’est en raison de sa technologie de reconnaissance faciale connue sous le nom de Face ID. Gérée par un algorithme performant, cette dernière permet de déverrouiller le smartphone de manière assez originale puisqu’il suffit de scanner son visage. Personne ne pensait que les entreprises textiles chinoises s’y intéresseraient, mais c’est bien le cas actuellement. En effet, des cagoules conçues spécialement pour l’iPhone X sont proposées sur des sites chinois de commerce de gros tels que TaoBao.

Face ID : des cagoules pour empêcher quelqu’un de déverrouiller son iPhone X à son insu

Ces cagoules constituent donc un accessoire idéal pour les utilisateurs les plus vigilants. En effet, rien ne garantit que l’on ne puisse pas déverrouiller l’iPhone X en se servant de la Face ID lorsque son propriétaire dort. Les risques sont d’autant plus élevés si on dort les yeux ouverts. Mais en réalité, cela reste peu probable. L’application a en effet besoin que l’on regarde directement son smartphone pour pouvoir fonctionner.

En tout cas, si vous doutez de la performance de cette fonctionnalité, il ne vous reste plus qu’à vous offrir cette cagoule qui coûte environ 6,20 € l’unité…

Pensez-vous que cette cagoule est réellement utile pour mieux sécuriser l’iPhone X ?