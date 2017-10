Le LG V30 est beaucoup plus endurant que les Samsung Galaxy S8 et Galaxy Note 8

L’une de ses stars de fin d’année sera présente à la Geek’s Live 2017, il s’agit du LG V30, un smartphone haut de gamme en mesure de rivaliser avec les Galaxy Note 8 et les Galaxy S8 pour ne citer qu’eux. D’ailleurs, il a une meilleure autonomie que ces deux téléphones de Samsung.

Les LG G6 et LG Q6 n’ont pas vraiment connu le succès escompté et c’est pour cette raison que la firme sud-coréenne souhaite se rattraper avec le V30. Nous avons eu la chance de pouvoir le prendre en main lors de l’IFA et ça a vraiment été une très bonne expérience. Il est irréprochable sur de nombreux points dont l’autonomie.

Autonomie : le LG V30 bat les Samsung Galaxy S8 et Galaxy Note 8 mais pas l’iPhone 8 Plus

Ce sont nos confrères de PhoneArena qui ont comparé l’autonomie de plusieurs smartphones et le LG V30 figure à la deuxième place.

Voici comment le test a été effectué : « Nous mesurons la durée de vie de la batterie en exécutant un script personnalisé, conçu pour reproduire la consommation d’énergie typique de la vie réelle. Tous les appareils qui passent par le test ont leurs écrans réglés à une luminosité de 200 nits. ».

Le LG V30 s’est éteint au bout de 9h34 ce qui est largement mieux que le Samsung Galaxy Note 8 (7h50) et le Galaxy S8 (8h22). Loin derrière figurent les V20 (6h23), G6 (6h09) et V10 (5h51). Devant le flagship de LG, on trouve l’iPhone 8 Plus qui a tenu 10h35.

Toutefois, le V30 se recharge plus rapidement puisque son cycle est complet au bout de 108 min contre 178 min pour l’iPhone 8 Plus et 148 min pour l’iPhone 8.

Que pensez-vous de ces résultats ? Dites-le nous dans les commentaires !