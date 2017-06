Le lancement du premier iPhone, c’était il y a dix ans

Le premier iPhone a été commercialisé aux États-Unis il y a une décennie. Aujourd’hui, c’est un téléphone dépassé mais à sa sortie, il embarquait des tonnes de nouveautés.

Dévoilé le 9 janvier 2007 au grand public par Steve Jobs, l’iPhone est devenu un phénomène avec des caractéristiques que nous n’avions jamais vu auparavant. Aujourd’hui, plus d’un milliard d’iPhone ont été vendus dans le monde.

iPhone (première génération) : un smartphone compact qui embarquait de nombreuses innovations

En 2007, Nokia était le roi avec ses téléphones à clapet. Dans un numéro de Forbes, le patron de la firme finlandaise était en couverture avec comme titre : « Nokia, un milliard de clients – Quelqu’un peut-il rattraper le roi du téléphone mobile ? ». Puis Apple est arrivé avec son iPhone pour révolutionner le monde de la téléphonie mobile. Bon, les premiers mois étaient assez compliqués puisqu’il était trop cher et cantonné au réseau de l’opérateur américain AT&T mais l’iPhone s’est rapidement imposé sur le marché après une baisse du prix.

L’iPhone 1 est minuscule quand on le compare aux téléphones d’aujourd’hui et même à l’iPhone SE. Par contre, le design n’a pas vraiment changé. Ce téléphone intelligent embarquait un processeur de Samsung : le S5L8900. Son coeur ARM11 32 bits était cadencé à 412 MHz. Il était accompagné par un GPU PowerVR MBX Lite qui tournait à une fréquence d’horloge de 103 MHz et par 128 Mo de RAM. Du côté de la mémoire interne, il fallait choisir entre la version avec 4 Go et celle avec 8 Go d’espace de stockage. On était sur un écran de 3.5 pouces avec une définition de 320 x 480 pixels. Rien de bien folichon n’est-ce pas ?

Bien entendu, point de double capteur dorsal ni même de caméra frontale. Le premier iPhone disposait d’un APN de 2 mégapixels et il était impossible de prendre des vidéos avec lui. Pour aller sur le net, il fallait se contenter du réseau Edge.

Dans tous les cas, l’iPhone 1 a considérablement modifié le paysage de la téléphonie mobile en permettant aux mobinautes d’accéder à Internet et d’écouter de la musique depuis leur téléphone portable.

