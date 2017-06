Le Honor 6C arrive en France à un prix fracassant sous la barre des 200 euros

Honor est un constructeur connu pour proposer des téléphones performants et complets à petit prix. Le Honor 6C n’est pas une exception puisqu’il débarque à 169 euros grâce à une ODR de 30 euros.

La marque numéro 1 de smartphones en ligne lance le Honor 6C à un prix abordable. Compact et techniquement bien équipé, ce mobile va faire mal aux produits positionnés sur le milieu de gamme et risque de connaître un succès fulgurant comme le 5C.

Honor 6C : un équipement de taille pour un petit prix

Le Honor 6C a un écran incurvé de 5 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels. On est donc sur de la HD. Il ne pèse que 138 grammes. Le processeur est un Octo Core de type Qualcomm MSM8940. Quatre cœurs sont cadencés à 1.4 GHz et quatre cœurs tournent à une fréquence d’horloge de 1.1 GHz. Ce SoC est accompagné par 3 Go de mémoire vive. Le tout tourne sous… Android 6.0 Marshmallow. Eh oui, Nougat n’est pas présent sur ce téléphone. L’interface est fournie par la surcouche EMUI 4.1. La mémoire interne de 32 Go peut être étendue jusqu’à 128 Go avec une carte microSD. Si vous en mettez une, vous devrez faire l’impasse sur une seconde SIM car le Honor 6C est un mobile double SIM. À l’arrière, le capteur compte 13 millions de pixels (f/2.2) et pourra filmer des vidéos en Full HD. À l’avant, la caméra frontale a une résolution de 5 millions de pixels (f/2.2). Honor promet une journée complète d’utilisation grâce à la batterie de 3020 mAh.

Le 6C a tout pour convaincre les utilisateurs à la recherche d’un téléphone pas cher capable de répondre à des demandes peu exigeantes.

Le Honor 6C vous intéresse ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !