Le forfait RED illimité propose 5 Go au lieu de 1 Go pour seulement 10 euros par mois

Vous avez besoin de data mais vous ne voulez pas vous ruiner ? Le forfait RED illimité inclut désormais une enveloppe de 5 Go au lieu de 1 Go pour le même prix : 10 euros par mois.

Avec cet abonnement, vous pourrez appeler tous vos contacts quand vous en aurez envie puisque les appels sont illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et les MMS sont, quant à eux, illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Comme dit plus tôt, le forfait RED illimité 5 Go met à votre disposition une enveloppe de 5 Go. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités toute l’année et vous pourrez utiliser 3 Go d’Internet par mois depuis l’Union européenne et les DOM. Si vous voulez être joignable à l’international, il y a l’option SFR Voyage qui vous permet d’appeler, d’envoyer des SMS et de naviguer sur le net depuis l’étranger. Vous n’en avez pas besoin ? Sachez que vous pourrez la résilier gratuitement. Ce forfait sans engagement inclut aussi le service SFR Presse qui vous donnera accès à plusieurs magazines et quotidiens comme l’Express, Libération et Studio Ciné Live.

Vous êtes libre de changer d’offre ou d’opérateur, il n’y aura aucun frais de résiliation.

Caractéristiques du forfait RED illimité 5 Go : de la data à petit prix !

Cet abonnement sans engagament comprend :

• Les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• Les SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• 5 Go d’Internet au lieu de 1 Go

• Les appels, SMS et MMS illimités toute l’année et 3 Go d’Internet par mois supplémentaires depuis l’Union européenne et les DOM

• SFR Voyage et SFR Presse

Vous avez jusqu’au 21 septembre 2017 pour profiter de cette offre sans engagement et sans condition de durée à seulement 10 euros par mois.

