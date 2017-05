Le forfait La Poste Mobile 2h 2Go Music est à 4.99 euros jusqu’au 17 juin prochain !

Vous souhaitez souscrire à un forfait qui vous permettra d’envoyer autant de SMS que vous voudrez et d’écouter de la musique en illimité ? Le forfait 2h 2Go de La Poste Mobile est fait pour vous et le MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) vient de prolonger jusqu’au 17 juin prochain cette offre exceptionnelle proposée à 4.99 euros par mois au lieu de 9.99 euros. Il vous suffira de saisir le code promo PROMOMUSIC.

Le forfait 2h 2Go de La Poste Mobile vous offre 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. Les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine donc vous pourrez envoyer des tonnes de messages sans compter. Cet abonnement sans engagement comprend une enveloppe data de 2 Go pour vous permettre de naviguer sur Internet confortablement. Vous n’aurez plus besoin de rester proche du Wi-Fi, la 4G est à votre portée !

En plus de tout cela, le forfait 2h 2Go de La Poste Mobile à 4.99 euros au lieu de 9.99 euros par mois vous donnera un accès illimité au catalogue de musique à la demande d’Universal Music.

Cet abonnement est sans engagement. Cela signifie qu’il n’y aura pas de frais de résiliation si vous optez pour une autre offre ou un autre opérateur.

Forfait 2h 2Go de La Poste Mobile à 4.99 euros par mois : un tout petit prix pour un abonnement complet

Ce forfait pas cher comprend :

• 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine

• 2 Go d’Internet en 4G

• La qualité du réseau de SFR

• Avantage Musique illimitée

Cette offre prendra fin le 17 juin 2017. Grâce au code promo PROMOMUSIC, vous devrez payer seulement 4.99 euros par mois. Au bout d’un an, ce sera 9.99 euros par mois.

> Pour profiter de cette offre, cliquez ici.

