Le forfait 2h 2Go de La Poste Mobile est encore à 4.99 euros par mois au lieu de 9.99 euros

Vous êtes à la recherche d’un forfait complet sans avoir à payer une somme folle tous les mois ? Vous préférez envoyer des SMS au lieu d’appeler ? Choisissez le forfait 2h 2Go de La Poste Mobile qui est à seulement 4.99 euros par mois au lieu de 9.99 euros grâce au code promo PROMOMUSIC.

Avec cette incroyable promotion de La Poste Mobile, le forfait 2h 2Go est proposé à un prix exceptionnel. Cet abonnement sans engagement comprend 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. Il inclut aussi les SMS et MMS illimités en France métropolitaine donc vous allez pouvoir envoyer autant de textos que vous voudrez à vos amis, à votre famille ou encore à vos collègues. Vous avez besoin de vous rendre sur Internet loin du Wi-Fi ? Sachez que ce forfait vous offre une enveloppe data de 2 Go et vous allez pouvoir profiter de la 4G.

Cet abonnement vous permettra aussi d’accéder au catalogue de musique à la demande d’Universal Music pour que vous puissiez écouter en illimité toutes vos musiques préférées.

Comme le forfait 2h 2Go de La Poste Mobile à 4.99 euros est sans engagement, vous n’aurez aucun frais de résiliation à payer si vous choisissez une autre offre ou un autre opérateur. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez !

Forfait 2h 2Go de La Poste Mobile à 4.99 euros par mois : une offre avantageuse à petit prix

Ce forfait sans engagement à moins de 5 euros comprend :

• 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine

• 2 Go d’Internet en 4G

• La qualité du réseau de SFR

• Avantage Musique illimitée

À noter que cette offre est valable jusqu’au 30 mai inclus donc il vous reste peu de temps pour en profiter ! Au bout d’un an, vous devrez payer 9.99 euros par mois.

> Forfait 2h 2Go à 4.99 euros au lieu de 9.99 euros

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir rapidement vers vous !