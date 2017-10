Le FBI ne nous dira rien de plus sur leur méthode pour déverrouiller l’iPhone

La cour fédérale du District de Columbia a enfin rendu son verdict concernant la tuerie de San Bernardino. Grâce aux restrictions prévues par la loi Freedom of Information Act, le FBI n’aura plus à dévoiler la méthode dont il a utilisé pour déverrouiller l’iPhone 5C de Syed Farook.

Le 30 septembre dernier, une décision importante a été prise au sein de la Cour fédérale du District de Columbia. En effet, cette institution a statué sur l’affaire de San Bernardino impliquant le FBI (Federal Bureau of Investigation). D’après elle, le service de renseignement intérieur des États-Unis n’est plus tenu de dévoiler les informations sur la manière dont il a pu déverrouiller l’iPhone de Syed Farook. Pour rappel, ce dernier avait assassiné 14 personnes en décembre 2015 et le principal service fédéral de police judiciaire des USA voulait accéder à son iPhone 5c dans le but de faire avancer les enquêtes.

La loi américaine sur la liberté de l’information en faveur du FBI

Suite au refus d’Apple de déverrouiller l’iPhone du tueur, le FBI avait emprunté un autre chemin. L’agence s’était alors tournée vers une société spécialisée. Mais comme cette méthode est illégale, des organes de presse (Vice News, Associated Press et USA Today) avaient fait une requête auprès du FBI lui demandant de révéler le prix, le nom du pirate et la technique de piratage utilisée pour accéder aux données dudit iPhone. Une pratique assez courante aux USA en raison des dispositions du Freedom of Information Act, la loi américaine sur la liberté de l’information. Cependant, ce texte prévoit neuf exceptions qui restreignent son application. Et apparemment, celles-ci ont influencé la juge Tanya Chutkan dans sa décision. Pour des raisons liées à la sécurité nationale, au secret de fabrication et à la vie privée, parfois les services de renseignements tels que FBI ne sont pas obligés de dévoiler toutes les informations relatives à une enquête.

