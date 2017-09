L’application de dating Tinder vous surveille et partage vos données !

L’application de dating Tinder vient d’avouer qu’elle surveille et récolte toutes les données de ses utilisateurs. Il faut toujours lire les petits caractères.

Tinder est une application mondialement connue disponible sur l’App Store et le Google Play Store. Elle permet de matcher des profiles selon un système de like des utilisateurs. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit simplement de créer un compte Tinder et la chasse est ouverte. Plus de 60 millions de comptes Tinder sont actifs dans le monde.

Tinder : il collecte toutes vos informations

Une journaliste du Guardian a voulu comprendre exactement ce que l’entreprise américaine retenait de ses utilisateurs. Inscrite depuis près de 3 ans sur le site, elle a fait valoir son droit à la protection des données personnelles. Et la réponse était plutôt choquante.

Lors de la création d’un compte Tinder, il y a plusieurs cases à cocher. Des cases qui sont parfois déjà pré-cochées pour l’utilisateur. Et pourtant, tout comme chaque contrat, il faut lire les petits caractères. Vos données seront en effet utilisées par l’entreprise. Tinder utilise également une association avec votre compte Facebook. Donc, non seulement l’application enregistre vos données personnelles, mais également l’historique de votre profil du réseau social américain ainsi que les contacts dans votre téléphone.

La journaliste au Guardian relate également qu’elle a reçu chez elle près de 800 pages relatant toutes les données enregistrées par l’application. En plus de ses matchs avec les autres utilisateurs, le dossier comportait ses messages envoyés, son nombre de connexion, l‘âge des hommes qu’elle préfère ou encore ses préférences sexuelles et le nombre de ses « j’aime » sur Facebook. Elle a également eu la surprise de voir ses photos postées sur Instagram ou encore les lieux qu’elle a visitée depuis son inscription sur le site. Si Tinder doit se servir de certaines données pour vous matcher avec d’autres profils, certaines informations n’ont aucune autre utilité que de vous espionner. De plus, il est clair que la plupart des données recueillies sur vous seront revendues à des sociétés de publicité.

La prochaine fois, avant de vous inscrire, vérifier bien la politique de protection des données de l’application. Même si personne ne lit les conditions d’utilisation, il est préférable de commencer avant de recevoir 800 pages sur votre historique.

Que pensez-vous de la collecte d’informations personnelles de Tinder ? Etes-vous inscrit sur le site ? Dites-nous tout dans les commentaires !