La version bêta d’iOS 11 est désormais mise à disposition du grand public

La version bêta publique d’iOS 11 est maintenant disponible pour quiconque dispose d’un iPhone ou d’un iPad. Tous les utilisateurs peuvent d’ores et déjà télécharger et installer le dernier OS d’Apple. Il s’agit de la première version publique d’iOS 11. Contrairement à la bêta Developer, la version publique ne nécessite pas de compte développeur et toute personne possédant un identifiant Apple peut la télécharger.

Quelques semaines après son annonce officielle, la bêta d’iOS 11 a été rendue disponible au grand public. Il y a beaucoup de nouveautés avec iOS 11, y compris une application File Manager, un centre de contrôle amélioré, une couverture pour toutes vos notifications en attente, un nouveau dock pour iPads, App Store et Siri, et plus encore.

iOS 11 : la version bêta est disponible pour des tests publics

iOS 11 n’apporte pas seulement des changements sur l’iPhone, mais également sur l’iPad. Transformant ce dernier en une tablette adaptée à la productivité. Nous ne trouverions pas surprenant que beaucoup d’utilisateurs d’iPad soient impatients de faire l’essai de la bêta publique. Mais avant que vous le fassiez, il faudra tout de même prendre quelques précautions.

En outre, il est important de noter que la version publique du logiciel correspond à iOS 11 developer Beta 2. Cette mise à jour particulière a été mise en ligne il y a 5 jours, apportant ainsi de nombreuses optimisations et corrections de bugs, mais aussi quelques ajustements visibles et des ajouts aux fonctionnalités existantes.

Si jamais vous souhaitez tester cette version bêta, nous vous conseillons fortement de sauvegarder votre compte sur iTunes avant de continuer. Si vous disposez de deux appareils iOS compatibles, il serait judicieux de choisir celui que vous utilisez le moins pour tester. Car cette bêta n’est pas encore stable.

Avez-vous testé la version bêta d’iOs 11 ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaire.