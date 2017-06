La Poste Mobile : vente flash Samsung Galaxy S7 Edge à 99,90€ avec le forfait 60Go à 39,90€

La nouvelle offre de La Poste Mobile débarque rien que pour vous ! Elle saura vous séduire. Le Samsung Galaxy S7 Edge vous fait de l’œil ? Avec l’offre de La Poste Mobile vous pourrez l’acquérir à 99,90 € + 6 € pendant 24 mois au lieu de 139.90 € avec le forfait 60Go à 39,99 €/mois en plus de cela.

Le Samsung Galaxy S7 Edge est un smartphone haut de gamme, élégant, performant et complet pour des utilisateurs exigeants. Il dispose de caractéristiques très appréciables. En effet, il propose un sublime écran de 5.5 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels. Le flagship a une prise en main très agréable facilitant ainsi les déplacements. Il est doté d’un processeur Exynos 8890 à 8 cœurs avec une fréquence de 2.3 Ghz, boosté par une mémoire vive de 4 Go afin de pouvoir faire tourner sans latence ni ralentissements vos meilleures applications. Le Galaxy S7 Edge possède la norme IP68, ce qui le rend ainsi résistant à l’eau et à la poussière.

Si vous aimez la photo, ce smartphone vous plaira d’avantage. Il dispose d’un capteur principal de 12.0 mégapixels pour que vous puissiez réaliser de merveilleux clichés et d’un capteur frontal de 5.0 mégapixels pour des selfies réussis.

En effet, le forfait 60 Go à 39,99€ par mois est fourni avec le mobile. Grâce à cette offre, vous pourrez envoyer autant de SMS et de MMS que vous voudrez à tous vos contacts.

En choisissant cet abonnement, vous profiterez également de d’appels illimités en France métropolitaine et DOM vers tous les portables et les fixes. Grâce aux 60 Go de données mobile fournies avec le forfait, vous pourrez disposer de la 4G du réseau de SFR pour vous connecter même à l’extérieur. Profitez d’un débit allant jusqu’à 115 Mbits/s pour naviguer à grande vitesse avec votre Forfait Internet sur votre mobile 4G, où que vous soyez !

Caractéristiques de l’offre Samsung Galaxy S7 Edge à 99,90€ avec le forfait 60Go à 39,99€

Ce forfait comprend :

• Des appels illimités en France métropolitaine et DOM vers tous les mobiles et les fixes

• SMS illimités France et DOM / MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine

• 60 Go d’Internet en débit 4G

• La qualité du réseau de SFR

• Avantage Musique illimitée

• Un Samsung S7 Edge à 99,90€ + 6 € pendant 24 mois au lieu de 139.90 €

N’hésitez pas à saisir cette occasion ! Pour profiter de cette offre, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

Afin de profiter de l’offre, cliquez ici.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.