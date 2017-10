La Poste Mobile propose un forfait 10 Go à moins de 10 euros à vie !

La Poste Mobile vous propose un forfait qu’il ne faut absolument pas manquer, 10 Go pour seulement 9,99 euros à vie !

Si vous êtes un bon consommateur de Gigas et que vous cherchez un forfait appels et SMS illimités, c’est par ici que ça ce passe ! En bonus, vous pouvez profiter du service Music en,qui vous permet d’écouter toutes vos playlists favorites, n’importe où et n’importe quand !

Des appels à volonté avec La Poste Mobile !

L’opérateur propose un forfait avec appels et SMS/MMS illimités toute l’année ! Ce forfait vous propose de communiquer avec plus de 100 destinataires différents avec des conversations de 3 heures maximum par appels, ce qui est largement suffisant. De plus, profitez des SMS et MMS illimités pour envoyer des message rapidement à tous vos proches et rester joignable en toute circonstance !

10 Go de data rien que pour vous

Si vous êtes un bon consommateur de data, ce forfait La Poste Mobile propose 10 Go de Data sur le réseau 4G de SFR ! Ce qui vous garanti une bonne connexion dans tous les cas. Vous avez donc la possibilité de surfer sur la toile dans les transports et de regarder des vidéo à n’importe quel moment et ce, sans tomber à cours de Gigas !

Cette offre est sans engagement, donc si vous trouvez votre bonheur ailleurs, vous n’aurez pas de frais de résiliation. Ce forfait est valable du 18/10 au 4/11 inclus, donc n’hésitez pas à en profiter dès maintenant au risque d’oublier ! Vous avez besoin du code promo PROMOAVIE pour en bénéficier.

