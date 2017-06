La Poste Mobile Music 2h 2Go à 4,99€ au lieu de 9,99€ pendant 12 mois jusqu’au 17/06

Votre forfait actuel ne vous convient plus ? Si vous souhaitez en changer, l’offre de La poste Mobile est toujours accessible sur son site internet. Il s’agit de l’offre 2h 2 Go est à 4,99 € au lieu de 9,99 € pendant 12 mois sans engagement. Vous pouvez encore y souscrire jusqu’au 17/06.

La promotion de La Poste Mobile saura vous plaire. En effet le forfait 2h 2Go est passé à 4,99 € au lieu de 9,99 € pendant 12 mois sans engagement pour tous. vous aurez droit à 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes.

Les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine. Vous ne serez donc jamais à court de messages avec vos contacts. Les données mobiles qui viendront avec le forfait sont de 2 Go. Ainsi, vous disposerez de la 4G du réseau SFR. Vous profiterez d’internet même à l’extérieur. Pour vous permettre de naviguer sur Internet confortablement.

Profitez d’un débit allant jusqu’à 115 Mbits/s pour naviguer à grande vitesse avec votre Forfait Internet sur votre mobile 4G, où que vous soyez ! Sans oublier l’avantage Musique illimitée mis à votre disposition.

Le forfait 2h 2Go à 4,99€ de la Poste Mobile est sans engagement. Vous ne paierez donc pas de frais de résiliation en cas de changement d’offre.

Caractéristiques de l’offre 2h 2Go à 4,99€/mois pendant 1 an de la Poste Mobile

Ce forfait sans engagement pas cher comprend :

• 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine

• 2 Go d’Internet en débit 4G

• La qualité du réseau de SFR

• Avantage Musique illimitée

Cette offre est valable jusqu’au 17/06/2017, alors n’hésitez plus ! Pour profiter de cette offre, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous. Grâce au code promo PROMOMUSIC, vous devrez payer seulement 4.99 euros par mois.

