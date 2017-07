La nouvelle fuite du Samsung Galaxy Note 8 correspond à des modèles précédemment affichés

Le fabricant de skins (stickers) Slickwraps devrait être le genre de fabricant d’accessoires qui obtiendrait des informations confidentielles sur la conception d’un futur smartphone. Le PDG de la société, Jonathan Endicott, a envoyé un tweet ce matin montrant une image conçue par CAO (conception assistée par ordinateur) du Samsung Galaxy Note 8. L’image semble correspondre à une esquisse précédente de la phablette qui avait fuité il n’y a pas très longtemps également.

Il existe également une certaine similitude avec un design qui avait été révélé par Tipster OnLeaks au cours des derniers jours. Étant donné que Slickwraps, fabricant de skins semble avoir parié son argent sur l’image vue sur le tweet de son PDG, nous devons considérer que cela pourrait être un léger aperçu de la prochaine phablette haut de gamme de Samsung.

Samsung Galaxy Note 8 : une image conçue par CAO semble confirmer le design du flagship

Comme nous l’avions dit plus tôt, un responsable de Samsung a déclaré que le capteur d’empreintes digitales du Galaxy Note 8 ne serait pas sous situé sous l’écran. Certains attendaient cette fonctionnalité pour les Samsung Galaxy S8 et Samsung Galaxy S8+. Lorsqu’on a appris que la technologie n’avait pas pu être préparée à temps pour le premier écoulement, beaucoup de fans de Samsung l’attendaient sur son prochain porte-étendard, à savoir le Galaxy Note 8. Mais selon la plupart des rumeurs le capteur d’empreintes serait toujours orienté vers l’arrière.

Contrairement au placement du capteur d’empreintes situé à l’arrière sur les Galaxy S8 et Galaxy S8 +, qui est trop proche de l’appareil photo et peut entraîner des taches sur l’objectif en cas de confusion ; le Galaxy Note 8 aura une certaine séparation entre le capteur d’empreintes et le double appareil photo.

Que pensez-vous de ces images du Galaxy Note 8 ? Dites-le nous en commentaire.