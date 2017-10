La fin de Windows Phone a été officialisée par Microsoft

Pour la énième fois, on annonce la mort de Windows Phone. Cette fois-ci l’information provient de Joe Belfiore, l’ancien responsable du système d’exploitation mobile.

L’ancien vice-président de Microsoft en charge de Windows Phone, Joe Belfiore, a fait parler de lui sur Twitter ces derniers jours. En effet, il a évoqué de manière « officielle » la mort de l’OS. Selon lui, à partir de maintenant, la firme de Redmond se contentera de corriger les principaux bugs et de proposer les mises à jour de sécurité. Ne pensez surtout pas alors que l’éditeur de Windows puisse un jour lancer de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme. Après tout, cette annonce ne signifie pas grand-chose dans la mesure où Microsoft n’a plus remis à jour Windows Phone depuis plus d’un an. Mais elle nous a néanmoins permis de savoir la principale raison de cet abandon de l’OS.

Windows Phone n’intéresse pas les développeurs

Effectivement, d’après Belfiore, l’une des principales causes de l’échec de Windows Phone est le manque de soutien des développeurs : « nous avons vraiment tout fait pour inciter les développeurs à proposer leurs applications sous Windows Phone. Nous avons versé de l’argent, nous avons écrit des applications pour eux, mais le volume d’utilisateurs est resté trop faible pour justifier un investissement pour la plupart des studios » a-t-il précisé. Maintenant, tout semble donc plus clair en ce qui concerne les raisons de la mort de l’OS. Pour l’heure, Microsoft se contente de porter ses applications sur les plateformes Android et iOS dans le but de « faciliter la vie des utilisateurs » qui possèdent des terminaux animés par celles-ci. On pense notamment au Microsoft Launcher pour Android ou encore au déploiement du navigateur Edge sur les systèmes d’exploitation de Google et d’Apple.

Que pensez-vous de cette nouvelle ?