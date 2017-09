La couverture 4G de Free atteint les 82%

Alors que nous apprenions que Free dépasse largement la la concurrence avec ses 13 millions d’abonnés mobile, la firme en a profiter pour annoncer qu’elle couvre désormais 82% de la population française.

Encore une bonne nouvelle pour Free qui a étendu de 2% sa couverture réseau ces derniers mois passant ainsi de 80 à 82% de la population française couverte.

85% de couverture pour Free en 2018 ?

Voici donc les informations communiquées par Free sur le premier semestre 2017 : « 800 nouveaux sites 3G sur la période, l’aménagement de plus de 2 200 sites 4G afin de bénéficier des fréquences 1800MHz et à l’ouverture de plus de 500 sites en 700MHz. Ce déploiement a permis au groupe de gagner 6 points de couverture 4G sur le semestre pour couvrir 82% de la population et 91% en 3G aussi bien en extérieur qu’au sein des bâtiments« .

Le 21 mars dernier, Free annonçait couvrir 80% de la population française et continue de mettre les moyens pour que sa progression ne s’arrête pas en si bon chemin. La population couverte est aujourd’hui de 82%, mais Free compte bien arriver à 85% d’ici la fin de l’année en dépassant le cap des 12 000 sites 4G. Pour 2018, la priorité de Free serait d’achever le passage des sites 4G 700MHz vers du 1800MHz.

Free dispose donc d’un parc qui s’étend de plus en plus et cela est une très bonne chose pour les utilisateurs. Cependant on espère que le réseau Free « tiendra le coup » et ne sera pas trop sujet aux ralentissements et bugs que ses utilisateurs ont déjà eu l’occasion d’expérimenter ces derniers temps.

Que pensez vous de la vitesse à laquelle Free agrandit son réseau ? N’hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires !