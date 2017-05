La calculatrice de l’iPhone étonne les mobinautes

Le 2 mai dernier, un jeune homme de 19 ans a tweeté une vidéo très pratique dans laquelle il dévoile une astuce pour l’utilisation de la calculatrice de l’iPhone.

L’iPhone regorge des fonctionnalités pratiques que beaucoup d’entre nous ignorent encore. Tout comme n’importe quel smartphone, il dispose d’une calculatrice, un outil qui nous est réellement d’une grande utilité dans la mesure où il permet d’effectuer des calculs. Justement, Jazz Johnson, un jeune homme de 19 ans qui fréquente l’Université Baylor au Texas aux États-Unis, a décidé de tweeter une vidéo très pratique à propos de cette fonction. Il s’agit d’une astuce qui permettra sans doute à des milliers de gens de ne plus perdre de temps en effectuant des calculs sur leur smartphone. En effet, dans cette séquence, le jeune homme explique comment nous pouvons reculer et revenir sur une entrée précédente avec l’application de la calculatrice de l’iPhone.

Un tweet qui a été partagé plus de 29 000 fois

Ce n’est pas la première fois qu’une astuce pour l’utilisation de l’iPhone fasse son apparition sur la toile. Tel est par exemple le cas de la fonctionnalité qui permet de masquer les photos jugées trop intimes. Cependant, cette nouvelle manière de se servir de la calculatrice du smartphone de la firme de Cupertino constitue une méthode très pratique. Désormais, il n’est plus nécessaire de recalculer depuis le début lorsqu’on a effectué une erreur de calcul. Il suffit de passer son doigt sur le chiffre qui comporte l’erreur et de glisser sur la gauche ou sur la droite. Tellement utile ! Non ? En tout cas, sachez que la vidéo de Jazz Johnson a été aimée plus de 34.000 fois et a été partagée plus de 29.000 fois.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ — CENSORED dialogue (@censoredialogue) May 3, 2017

