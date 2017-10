[Les jours FNAC] Promotions exceptionnelles sur les smartphones Samsung, Huawei et Wiko !

La célèbre enseigne lance de nouveau son opération « Les jours FNAC », c’est donc le moment d’en profiter des meilleures promotion sur les smartphones !

C’est pendant les jours Fnac qu’il faut profiter des offres exceptionnelles sur tous les univers, notamment les smartphones. La firme sélectionne toujours les meilleures offres pour vous permettre de réaliser des économies et vous faire plaisir avec des sélections à petit prix. N’hésitez donc pas à craquer sur l’un des produits que nous allons vous proposer ! Attention, certaines de ces offres sont disponibles uniquement pour les adhérents.

Samsung, Huawei et Wiko : c’est la fête chez Fnac !

On commence pas les smartphones de la firme coréenne, Fnac propose une économie de 14% minimum sur les Galaxy S7 et S7 Edge. En plus de cette réduction, vous avez la possibilité de bénéficier de 40 euros offerts sur certains modèles, comme le Samsung Galaxy S7 Edge 32 Go Or ! Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

Offre sur les Galaxy S7 et S7 Edge

Si vous préférez les appareils de la marque chinoise Huawei, la firme met à votre disposition une réduction de 10% sur les smartphones. Il est possible de payer encore moins cher pour toute nouvelle souscription à un abonnement SFR, la Fnac vous offre un chèque-cadeau de 150€ ! Avec les deux offres cumulés, il est possible de réaliser de belles économies. Pour bénéficier de cette offre c’est par ici :

Offre sur les smartphones Huawei

Enfin, les offres les plus intéressantes sont sur les smartphones Wiko. Il est possible de réaliser beaucoup d’économies avec trois offres sur les appareils, la première est une remise immédiate de 70 euros pour toute reprise de smartphone. Ensuite, vous avez la possibilité de vous faire rembourser de 100€ par Wiko pour tout achat d’un Wiko WIM jusqu’au 14 octobre (Formulaire à télécharger). Pour finir, vous pouvez aussi profiter des 150€ offerts avec une nouvelle souscription à un abonnement SFR.

Offre sur les smartphones Wiko

Si vous avez un souci avec l’une de ces offres, laissez-nous un commentaire !