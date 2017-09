iPhone X: « dites bonjour au futur », mais surtout au prix

L’iPhone X a été dévoilé hier, nous vous présentons le dernier bébé borderless de la firme à la pomme ! Meilleurmobile vous en dit plus.

Par quoi commencer ? L’iPhone X est l’édition spéciale des 10 ans de l’iPhone, la marque a donc miser sur les dernières technologies en date pour pondre un smartphone borderless, bouton homeless à reconnaissance faciale. Tout d’abord, l’écran, Apple équipe sont iPhone X d’un écran Retina OLED de 5.8 pouces, borderless. Plus de bouton home, qu’il soit mécanique ou haptique et au revoir le lecteur d’empreinte. Le smartphone est muni d’un système de reconnaissance faciale, il vous suffira d’enregistrer votre visage au préalable pour pouvoir bénéficier du déverrouillage Face ID. Entièrement recouvert de verre, il est désormais possible de charger votre iPhone sans fil ! C’est pour cela que la marque s’est séparé de l’aluminium pour pouvoir offrir la possibilité de charger votre smartphone sans fil chez vous et dans tout les établissement qui le propose. Plutôt pratique.

Niveau photo, Apple semble avoir du mal à choisir la disposition de son capteur principal. Désormais à la verticale, ce dernier propose un capteur de 12 mégapixels, plus grand et plus rapide, un nouveau téléobjectif avec stabilisation d’images et un nouveau filtre couleur. Ce qui vous permet d’effectuer un zoom encore plus grand et de meilleur qualité. La détection de profondeur est toujours présente et un système de cartographie faciale a été ajouté pour embellir vos photos au maximum !

L’iPhone X se tourne vers la réalité augmenté

Lors de la Keynote, on nous a également présenté la toute nouvelle puce d’Apple, la A11 Bionic. Une puce plus puissante, lus intelligente et plus rapide. La puce est équipée de 6 cœurs et épaulée par une mémoire vive de 3 Go, on peut donc s’attendre à de belles performances. La nouvelle puce permet également aux utilisateurs de s’amuser avec la réalité augmentée avec une excellente fluidité et un réalisme au top !

L’iPhone X est également composé d’un système neuronale, ce type d’intelligence artificielle permet au smartphone d’apprendre en observant. Ce dernier peut reconnaître les personnes, les lieux et les objets grâce à son apprentissage automatique ! Un autre point important, l’autonomie, le smartphone propose 2 heures supplémentaires de batterie comparer à son prédécesseur grâce à une meilleure répartition des taches entre les cœurs. Pour finir, l’appareil propose une nouvelle fonctionnalité innovante et amusante, les Animoji. Vous aurez donc la possibilité d’animer vos Emoji grâce à la reconnaissance faciale en 3D !

Le problème reste le prix, il vous faudra débourser au minimum 1 159€ pour profiter du smartphone. On à un peu mal quand même.

Que pensez-vous de l’iPhone X ? Votre avis nous intéresse, laissez-nous un commentaire !