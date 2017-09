iPhone X : des prix différents selon les pays !

Le smartphone inédit d’Apple est réputé cher. Cependant, les utilisateurs de certains pays peuvent acheter un iPhone X à des prix bien plus intéressants qu’en France.

L’iPhone X a beau être un smartphone très haut de gamme, mais son prix est un autre sujet qui fait naître des débats dans les couloirs du web. Réputé cher, ce nouveau device de la Pomme fait tout le temps parler de lui. Aujourd’hui, par exemple, nous avons appris que les prix de vente ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Si vous désirez ainsi vous le procurer au meilleur tarif, il vous faudrait l’acheter aux États-Unis, à Hong-Kong ou encore aux Emirats-Arabes-Unis. Si en France, l’iPhone X coûte 1159 €, au pays du soleil levant, il est proposé à 919 €. À Hong-Kong, l’appareil est même référencé au prix de 918 €.

iPhone X : le moins cher à Chicago !

En général, les pays d’Europe sont ceux où l’iPhone X est proposé à des tarifs exorbitants. L’Italie détient le record en la matière puisque pour s’offrir ce tout nouveau téléphone portable tactile là-bas, il faut débourser 1189 €, tandis qu’en Irlande l’appareil est vendu à 1179 €. Les offres les plus intéressantes se trouvent de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, à Chicago, le smartphone haut de gamme de la Pomme ne coûte que 886 €. Et c’est le prix le plus bas répertorié jusqu’ici. Alors comptez-vous acheter l’iPhone X dans la ville de Michael Jordan ? En tout cas, si vous avez oublié les caractéristiques de ce terminal, sachez qu’il dispose d’un processeur Apple A11 Bionic épaulé par 3 Go de RAM. Son écran Super AMOLED de 5,8 pouces est capable d’afficher des contenus de 1125 x 2436 pixels. Celui-ci occupe 82,9 % de sa face avant. Un double capteur dorsal de 12 MP est au rendez-vous tout comme une webcam de 7 MP.

