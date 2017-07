iPhone : le jailbreak arriverait à son terme

Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, le jailbreak est un processus permettant aux utilisateurs d’appareils tournant sous le système d’exploitation mobile d’Apple iOS (tels que l’iPad, l’iPhone, l’iPod touch) d’obtenir un accès complet pour déverrouiller toutes les fonctionnalités du système d’exploitation. Éliminant ainsi les restrictions et sécurités posées par Apple. D’après Saurik, le créateur de Cydia, il semblerait que la technique puisse bientôt arriver à son terme.

Une fois iOS débridé, les utilisateurs sont en mesure de télécharger, via des installeurs comme Cydia, des applications, des extensions ou des thèmes qui ne sont pas proposés sur la boutique d’applications officielle d’Apple, l’App Store. C’était une pratique qui était beaucoup utilisée durant les dernières années. Mais à présent, il semble qu’elle soit sur le point de mourir.

En effet, de nombreux hackers ont également confirmé cela, le jailbreak serait en train de mourir. Cette technique est venue du manque de fonctionnalités d’iOS, qui a ainsi poussé les hackers a contourner le système. Pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités d’une manière pas très officielle. C’est donc comme ça que le jailbreak a commencé à se développer.

Lors d’une interview accordée à Motherboard, Saurik, le créateur de Cydia a déclaré que le jailbreak va bientôt rendre l’âme. Ainsi, la technique de déverrouillage d’iOS va disparaître à tout jamais dans l’oubli. Il a souligné le fait qu’aujourd’hui, il n’y a que peu de fonctionnalités qui peuvent être ajoutées.

Pour appuyer ses propos, un autre hacker connu sous le nom de Comex, créateur du site Jailbreakme.com, a déclaré que « J’ai l’impression que le jailbreak est quasiment mort à ce point ».

Tout cela nous prouve que la pratique serait effectivement arrivée à son terme. Car les systèmes iOS sont devenus de plus en plus difficiles à hacker, et les développeurs conçoivent maintenant des. Ce qui fait qu’il n’y a plus beaucoup de volontaires pour jailbreaker les smartphones . Quoi qu’il en soit c’est une bonne nouvelle pour Apple.