iPhone 9 : le smartphone d’Apple de l’année prochaine devrait avoir un écran OLED incurvé

Oui on parle bien de l’iPhone 9, alors que l’iPhone 8 n’a pas encore vu le jour. Les premières rumeurs font état de deux tailles d’écrans, un de 5.28 pouces et l’autre de 6.46 pouces.

L’iPhone 7s devrait être le dernier à avoir le design actuel. Les écrans incurvés qui commencent à s’implanter dans de nombreux smartphones, auraient aussi fait plier l’entreprise de Tim Cook. Les prochains iPhone devraient tous être dotés d’un design qui s’approche de celui de l’iPhone 8 qui n’est pas encore sorti mais qui devrait vraisemblablement posséder un écran OLED. Le tant attendu iPhone 8 devrait être présenté en septembre prochain.

Un accord secret entre Apple et Samsung ?

L’iPhone 8 n’est pas encore sorti que son successeur est déjà sur certaines lèvres. En effet, pour ne pas se faire surprendre Apple aurait d’ores et déjà commandé 180 millions écrans OLED à Samsung. Non, vous ne rêvez pas, Apple aurait signé un accord secret avec son grand concurrent en matière de smartphone haut de gamme. C’est le site économique coréen The Investor qui parle d’un accord confidentiel sur les conditions générales et les tailles de l’écran. Les écrans devraient mesurer 5.28 pouces et 6.46 pouces. Pour 2018, la société à la pomme aurait sécurisé l’approvisionnement afin de ne pas tomber en rupture de stock très rapidement. The Investor parle aussi du design de l’écran et des fonctionnalités qui pourront être modifiés car le téléphone est toujours en cours de développement. Beaucoup d’internautes sont impatients de prendre en main les iPhone 8 et 9. Quoi qu’il en soit, le nouveau design devrait marquer un changement radical sur l’actuel qui est présent depuis maintenant plus de deux ans.

