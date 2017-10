iPhone 8 Plus : où en est l’enquête d’Apple sur les batteries défectueuses ?

Apple est actuellement en train de mener une enquête sur 5 cas de scission de l’iPhone 8 Plus. La responsable serait la batterie.

Avant de procéder à un rappel de masse, la firme à la pomme cherche à connaître la raison qui pousse l’iPhone 8 Plus de certains utilisateurs à s’ouvrir en deux. L’entreprise de Tim Cook mène donc actuellement une enquête et craint sûrement de voir son bébé subir le même sort que le Galaxy Note 7 de Samsung. Pour le moment, six cas ont été recensés.

iPhone 8 Plus : un problème dans la chaîné de production ?

Soit la version 8 Plus de l’iPhone s’ouvre avant même l’unboxing, soit le phénomène de scission se produit pendant la charge. Dans les deux cas, la batterie gonfle et l’écran se désolidarise du châssis comme on peut le voir sur de nombreuses images.

Ce problème a été recensé dans les quatre coins du globe et plus précisément à Taïwan, au Japon, au Canada, en Grèce et à Hong Kong. Les batteries de ces iPhone 8 Plus doivent provenir du même endroit et c’est là qu’Apple doit fouiner pour stopper le problème afin d’éviter un rappel massif. Cela pourrait faire fortement baisser la réputation de la firme. Heureusement pour elle, aucun cas d’explosion n’a encore été recensé. On devrait avoir les résultats de l’enquête dans quelques jours alors restez connecté !

