iPhone 8 : une nouvelle vidéo nous montre le look global du premier smartphone de 5,8 pouces d’Apple

La semaine dernière, nous avions parlé de quelques photos montrant une maquette de l’iPhone 8 qui pourrait ressembler au modèle final qu’Apple se prépare à annoncer plus tard cette année. Aujourd’hui, la même maquette de l’iPhone 8 est apparue dans une vidéo sur YouTube qui nous permet de mieux imaginer à quoi pourrait ressembler le prochain porte-étendard de la marque à la pomme.

Dévoilé par @OnLeaks (l’une des sources les plus fiables du Web en matière de fuites et d’informations non-officielles) en collaboration avec Tiger Mobiles, cette maquette de l’iPhone 8 offrirait « le look le plus proche » du futur smartphone phare d’Apple. Smartphone qui devrait faire son apparition en septembre normalement.

iPhone 8 : le look le plus proche du modèle final se dévoile dans une nouvelle vidéo

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous, il n’y a rien d’étonnant à propos de cette maquette de l’iPhone 8. Tout cela est basé sur les rumeurs précédentes. Par rapport à tout autre modèle d’iPhone sorti jusqu’à présent, l’iPhone 8 dispose de bordures très fines autour de son affichage, bien que nous ne pouvons évidemment pas cela appeler un smartphone borderless.

Vers la fin de la vidéo, la maquette de l’iPhone 8 est mesurée avec précision, et il s’avère qu’elle mesure 143,5 mm de hauteur, 71 mm de largeur et une épaisseur de 7,5 mm (si vous ne prenez pas en compte la bosse de la caméra arrière, bien sûr). Cela signifie que l’appareil est plus grand que l’iPhone 7 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm), mais beaucoup plus petit que l’iPhone 7 Plus (158,2 x 77,9 x 7,3 mm).

Il est dit que l’iPhone 8 dispose d’un écran de 5,8 pouces et, comme il n’a pas d’un bouton d’accueil physique apparent, son scanner d’empreinte digitale pourrait être incorporé sous l’écran (bien qu’Apple puisse également avoir un plan B qui verrait le capteur inclus sur la façade arrière du téléphone). Dans l’ensemble, il semble que l’iPhone 8 sera une véritable révolution pour Apple en terme de design. Notamment grâce à ses bordures fines, mais aussi à son écran OLED.

