iPhone 8 : le prochain porte-étendard de la marque à la pomme pourrait n’avoir qu’un seul coloris

Les rumeurs sur le prochain iPhone 8 Edition que la marque à la pomme dévoilera pour célébrer les 10 ans de l’iPhone vont de bon train. La dernière en date souligne une nouvelle possibilité. Il se pourrait que le futur iPhone 8 ne soit proposer que dans un seul coloris contrairement à ce qu’on croyait.

Depuis quelques mois, les rumeurs sur le prochain iPhone 8 d’Apple se multiplient sur la toile. Entre les visuels, les vidéos et les concepts, les choses semblent de confirmer peu à peu. Le smartphone en question n’est pas attendu avant le mois d’octobre prochain. La dernière rumeur en date souligne le fait qu’il pourrait n’être disponible que dans un seul coloris.

iPhone 8 : un seul coloris pour le dernier smartphone haut de gamme d’Apple

En effet, on évoque une disponibilité de l’iPhone 8 dans un seul coloris uniquement. Cette hypothèse est défendue par le fait que proposer un unique modèle d’iPhone 8 permettrait à la marque à la pomme de différencier son flagship des autres modèles attendus. Car il y a deux autres modèles d’iPhone attendus cette année. Nous parlons évidemment des iPhone 7s et 7s Plus.

Ceux-ci seront certainement proposés dans une gamme entière de coloris. Comme pour les modèles précédents. L’iPhone 8 quant à lui, n’aurait qu’une seule taille d’écran et qu’un seul coloris. On ne sait pas encore pas de quelle couleur il s’agit, mais il ne serait pas étonnant de le modèle « noir de jais » sur celui-ci. Surtout que ce type de coque irait bien avec le design du smartphone. En plus de cela, il disposera de bordures très fines autour de son affichage.

