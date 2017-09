iPhone 8 et iPhone 8 Plus : ont-ils vraiment les meilleurs appareils photo du marché ? Pour DxOMark oui !

Les iPhone 8 et iPhone 8 Plus ont obtenu la meilleure note sur DxOMark avec respectivement un 92/100 et un 94/100 mais le site spécialisé n’a pas fait ses tests avec les mêmes procédures.

Les capteurs photo des iPhone 7 et 7 Plus s’étaient déjà illustrés sur DxOMark avec de très bonnes notes (85 pour le premier, 87 pour le second) mais la nouvelle génération bat tous les records et devancent ainsi le Google Pixel (90) et le HTC U11 (90).

iPhone 8 et iPhone 8 Plus : une qualité photo spectaculaire

Que cela soit pour la partie photo et la partie vidéo, les deux nouveaux terminaux d’Apple impressionnent. Pourtant, ils embarquent quasiment la même configuration photographique que la génération précédente. L’iPhone 8 dispose d’un unique capteur dorsal de 12 millions de pixels (f/1.8) tandis que la version Plus accueille un double capteur photo de 12 millions de pixels (grand-angle f/1.8 et téléobjectif f/2.8).

Lorsque la luminosité est forte, l’iPhone 8 offre des rendus spectaculaires avec une bonne colorimétrie et beaucoup de détails. Grâce à un calcul de l’exposition amélioré, le flagship d’Apple propose des photos proches de la réalité. Si la qualité servie dans des conditions de basse luminosité est limitée, les clichés restent convaincants.

L’effet bokeh de l’iPhone 8 Plus a été davantage travaillé par la firme à la Pomme et cela se voit. DxOMark note que le contraste est plus élevé et le traitement de l’image a aussi été amélioré pour des résultats spectaculaires.

Va-t-on voir les trois smartphones d’Apple en tête du classement DxOMark quand l’iPhone X aura été testé ? Sûrement puisque l’on vous rappelle que le téléphone des 10 ans de la firme à la pomme est doté d’un double capteur photo dorsal de 12 Mpx (grand-angle f/1.8 et téléobjectif f/2.8). Mais il faut toutefois mentionner que DxOMark n’a pas utilisé le même protocole de tests.

