Les iPhone 8 continuent de faire des siennes, un nouveau cas de gonflement aux Etats-Unis !

Si vous avez envie de vous procurer un iPhone 8, il serait plus judicieux d’attendre puisqu’un nouveau cas de gonflement de batterie a été signalé aux Etats-Unis.

C’est l’affaire du moment chez Apple, alors que son iPhone 8 ne rencontre pas vraiment un succès fou, le smartphone semble en plus résigné au suicide. Cela fait plus d’une semaine que le premier cas d’iPhone qui s’ouvre est apparu, en Chine. Cette ‘faille‘ semble faire le tour de la planète puisqu’on recense désormais huit cas de gonflement, du Japon aux Etats-Unis !

Apple : iPhone 8 que se passe-t-il ?

C’est un nouveau cas qui vient d’être déclaré aux Etats-Unis, l’utilisateur a reçu un iPhone 8 ouvert à cause d’une batterie gonflée. Depuis le 11 octobre, de plus en plus d’utilisateurs font face à ce problème. Le gonflement de la batterie peut être expliqué par un défaut de fabrication ou encore à cause des transports. En effet, il est déjà arrivé que les produits soient abîmés pendant la livraison mais cette fois-ci, il s’agit d’un réel problème de fabrication.

Les iPhone 8 touchés par ce problème sont inutilisables, la batterie se gonfle et provoque l’ouverture du smartphone, ce qui casse les parois en verre, donc pas possible de se servir du smartphone. Nous n’avons pas encore d’informations officielles de la part d’Apple, mais la firme étudie la question. Ce gonflement de batterie n’est toutefois pas si rependu, trop peu de cas sont répertoriés comparer au nombre de terminaux vendus. Donc pas de catastrophe, tel que le Galaxy Note 7. De plus, la batterie ne fait que gonfler et n’explose pas, donc pas de danger !

Que pensez-vous de ce nouveau cas de gonflement ? A vos claviers !