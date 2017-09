iPhone 8, 8 Plus et iPhone X : les performances de la puce Apple A11 Bionic sont impressionnantes !

Propulsés le processeur Apple A11 Bionic, les nouveaux flagships d’Apple que sont les iPhone 8, 8 Plus et iPhone X renferment décidément la meilleure puce du marché. Les scores officiels de ce successeur de l’Apple A10 sont tout simplement impressionnants !

La Pomme a marqué les esprits avec ses nouveaux smartphones : l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X. Bien qu’il s’agisse de versions différentes, elles ont certaines choses en commun tel que leur processeur. Ces terminaux sont effectivement dotés du tout nouveau SoC Apple A11 Bionic. Une puce hexa-core composée de deux cœurs Monsoon et de quatre cœurs Mistral. Selon Geekbench, ce composant détient les meilleures performances du moment. En effet, son résultat en single core dépasse les 4000 points et en multicore, celui-ci est supérieur à 9000 points. À titre de comparaison, dans cette même condition, l’Apple A10 Fusion des iPhone 7 et 7 Plus n’affichait que 3300 et 5500 points.

Apple A11 Bionic, un processeur flexible plus puissant qu’un Snapdragon 835 ?

Comme certains d’entre nous le savent déjà, la capacité de la RAM des nouveaux iPhone n’est pas la même. On peut dire alors que l’Apple A11 Bionic peut gérer différents types de configuration technique, et ce, avec une très grande efficacité. Pour l’iPhone 8, il est notamment question de 2 Go de mémoire alors que l’iPhone X en dispose de 3 Go. Les caractéristiques du GPU (processeur graphique) restent méconnues jusqu’ici. En tout cas, sachez que ces scores de l’Apple A11 Bionic dépassent ceux du Snapdragon 835 qui est actuellement utilisé par de nombreux fabricants pour faire tourner leurs smartphones. Cette puce de Qualcomm a affiché 2000 points en single core et 6000 points en multicore lors de son test sur Geekbench.

Sachez tout de même qu’il faut interpréter ces résultats avec précaution dans la mesure où l’on parle ici de comparaisons directes mais non pas sur différentes plateformes comme des tablettes ou des ordinateurs.

Que pensez-vous de cet exploit de l’Apple A11 Bionic ?