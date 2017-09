iOS 11 : quels changements pour la nouvelle version du système d’exploitation ?

La nouvelle version du système d’exploitation de la firme à la pomme, iOS 11 est disponible ce soir à 19H, il proposera un bon nombre de nouveautés sur iPhone et iPad. On vous en dit plus !

iOS 11 est la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Directement installé sur les nouveaux iPhone de la firme. Si vous souhaitez vous aussi profiter des nouveautés proposés par iOS 11, il vous suffira de faire la mise à jour. Il faut tout de même prendre quelques précautions avant l’installation et bine sélectionner la mise à jour officielle. Il est peut-être également préférable de patienter un ou deux jours avant de passer à iOS 11 pou éviter les petits bugs et autre.

Que propose iOS 11 ?

La dernière version du système d’exploitation propose plusieurs améliorations bien pratiques. Le centre de contrôle est totalement remanié, il est désormais possible de le personnaliser comme vous le souhaitez en ajoutant ou en retirant des options. Pour cela il vous suffit de vous rendre dans ‘réglages’. La firme à la pomme revoit également l’utilisation de Siri, l’intelligence artificielle de la firme est plus pratique et plus agréable à utiliser. Apple Pay proposera également une nouvelle fonctionnalité, mais elle sera disponible seulement en décembre, Pay Cash. D’autres applications telles que iMessage, Apple Music, Plan, et Santé sont revues.

Une des grandes nouveautés d’iOS 11 est la réalité augmentée. Plusieurs applications vous permettront de l’utiliser, tel que IKEA Place, qui vous permet de visualiser vos futurs meubles chez vous ! Ce que l’on retient principalement de la mise à jour, c’est qu’Apple apporte quelques nouveautés, mais surtout des refontes de fonctionnalités déjà existantes, qui deviennent plus pratique.

Que pesez-vous d’iOS 11 ? Laissez-nous un commentaire !