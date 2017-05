Les Instant Games de Facebook Messenger se généralisent

Vous connaissez tous Facebook, le réseau social permettant à ses utilisateurs de publier et partager des photos, vidéos ou encore échanger des messages. L’application de messagerie du réseau social a ajouté récemment une nouvelle corde à son arc. Facebook vient d’annoncer la disponibilité générale des jeux sur son application Messenger.

Facebook a annoncé récemment que ses nouvelles fonctionnalités de jeu de messagerie sont désormais disponibles pour l’ensemble des utilisateurs du service. Soit 1,2 milliard de personnes qui utilisent l’application. La plate-forme s’appelle Instant Games (jeux instantanés en français). Elle a été lancée pour la première fois en version bêta en novembre dernier. Avec des jeux d’arcades tels que Pac-Man ou encore Galaga.

Facebook Messenger rend les Instant Games disponibles à tous les utilisateurs

La plate-forme a également réalisé cette action dans le but de concurrencer d’autres Stores déjà bien connus ; tels que le Google Play Store ou bien l’Apple Store. Facebook dit que la totalité des utilisateurs pourront maintenant profiter de plus de 50 jeux disponibles sur son application Messenger.

Dans le cadre du déploiement général de Instant Games, Facebook lance également une nouvelle fonctionnalité. Annoncée pour la première fois lors de sa conférence de développeur F8 le mois dernier ; la possibilité pour les créateurs de jeux d’intégrer les tableaux de classement et les tournois. Les tableaux de classement sont devenus plus interactifs et plus compétitifs.

Words with Friends est l’un des premiers titres à utiliser ces fonctionnalités, car Zynga essaie de retrouver une certaine influence dans le secteur des jeux mobiles après avoir échoué à faire le saut de Facebook vers iOS et Android.

Pour aider à lier toute la stratégie avec l’investissement de Facebook dans les bots. Facebook a également lancé un magasin Messenger Bot le mois dernier. La société utilisera un logiciel automatisé pour encourager les joueurs à essayer de nouveaux jeux et à concourir pour des scores plus élevés. C’est notamment le cas avec le jeu EverWing. Instant Games sera disponible sur iOS et Android, la plate-forme va se déployer à tous d’ici peu.

