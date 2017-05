Instagram : vous pourrez désormais archiver vos anciens posts

Toutes vos photos Instagram ne sont pas gagnantes, et Instagram le sait. Ainsi, la société a commencé à tester une fonctionnalité qui vous permet de cacher vos photos publiées, en les gardant cachées dans une section privée de votre profil que vous seul pouvez voir. Les photos peuvent ensuite être remises en ligne sur votre profil.

Instagram a décidé de créer une nouvelle fonctionnalité appelée « Archive« . Comme vous pouvez vous en douter, elle offre la possibilité d’archiver vos photos qui n’apparaîtront plus sur le menu de votre profil. Elle permet de garder les posts en privé.

La nouvelle fonctionnalité « archive » d’Instagram

Cette fonctionnalité a pour but « d’améliorer l’expérience Instagram et en créant un espace privé d’anciens posts archivés« . En fait, « archive » apparaît comme la première option dans le menu, et non pas parce qu’elle est d’abord par ordre alphabétique. Tout simplement car l’option d’archive sert à empêcher les gens de supprimer leurs photos. Vous pouvez toujours supprimer complètement une image si vous le souhaitez. Mais avec les archives, vous aurez la possibilité de vous garder en privé des images légèrement embarrassantes que vous pourriez encore vouloir revoir à l’avenir.

Les utilisateurs d’Instagram pourront toujours parcourir les photos dans leurs archives comme n’importe quelle autre partie de leur profil. À partir de l’archive, les photos pourront également être restaurées sur votre page de profil afin que tous vos followers puissent les retrouver. Lorsque vous serez sur votre profil Instagram, vous retrouverez une icône en forme d’horloge dans le coin supérieur droit. Avec un simple clic dessus, vous retrouverez vos post archivés. C’est une caractéristique mineure, mais il semble que celle-ci pourrait être utile ici et là. Et surtout que cette nouvelle fonctionnalité rapportera de l’argent au réseau social.

Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Dites-le nous en commentaire.