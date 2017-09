Instagram : le réseau social fait sa pub sur Facebook avec une menace de viol

Récemment Instagram a publié une publicité pour son réseau social sur Facebook, sauf que la capture d’écran contenait une menace de viol et de mort, sympathique.

Malheureusement pour Instagram, c’est un mauvais coup de pub que reçoit le réseau social. C’est une journaliste du Guardian qui a découvert cette publicité. Facebook, en vous invitant à vous rendre sur Instagram, poste une publicité sur le réseau social en choisissant aléatoirement l’un de vos posts. C’est ainsi que les contacts de la journaliste ont pu apercevoir cette publicité :

« Olivia sale sal*pe !!!!!! Je vais te violer avant de te tuer, sale p*te«

Instagram souffre d’une mauvaise pub à cause des algo de Facebook

Mauvaise pub d’Instagram à cause des algorithmes de Facebook, ces derniers sont censé rechercher le post le plus engagé de l’utilisateur, mais il semble qu’il ait fait une belle boulette. La firme semble implémenter de plus en plus de systèmes sans vraiment s’inquiéter des implications négatives. La journaliste ne sait pas vraiment pourquoi ce post en particulier est remonté, elle avait alors posté ce Screenshots de la menace pour inviter ses contacts à lutter contre ce genre de message.

Facebook avait déjà fait un pari risqué en se procurent Instagram, mais le réseau social ne semble pas être inquiet. Il est vrai que la monopolisation de Facebook dans ce secteur est assez flagrante. Même si Twitter essaye temps bien que mal de rivaliser. La firme avait déjà eu ce genre de problème avec un post similaire qui avait pour titre « comment brûler des Juifs« , la firme a alors assurée qu’elle désactiverait le système de ciblage qui créait des catégories. On espère que c’est pour bientôt.

Que pensez-vous de cette nouvelle gaffe du réseau social ? Dites-le-nous en commentaire !