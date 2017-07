Insolite : un smartphone KFC existe désormais

Si vous vous êtes déjà surpris à rêver de manger des ailes de poulet tendres et juteuses tout en regardant votre téléphone, Huawei et KFC se sont associés pour vous donner la parfaite combinaison ! Un moyen de soulager les envies, ou peut-être de les amplifier, cela reste à voir. Afin de fêter ses 30 ans en Chine, KFC s’est associé avec Huawei pour sortir un smartphone. Il s’agit d’une édition limitée du Huawei 7 Plus.

Le résultat final de cette collaboration est un smartphone à la marque KFC de couleur rouge clair, avec un portrait du colonel Sanders lui-même gravé sur son dos. Le smartphone sera proposé sur un site de vente en ligne et mettra en avant le spécialiste du poulet frit.

KFC et Huawei : un smartphone pour fêter les 30 ans de la chaîne de restauration

En effet, la chaîne de restauration dont la réputation n’est plus à faire a décidé de s’associer avec le fabricant chinois pour proposer un smartphone pour fêter ses 30 ans sur le territoire. Curieusement, le téléphone est répertorié comme une variante du Huawei 7 Plus revêtant les couleurs de la marque.

Les deux smartphones sont tout de même différents en termes de spécifications. En ce qui concerne ses caractéristiques, il embarque un écran de 5,5 pouces HD. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 425. Le tout boosté par une mémoire vive de 3 Go. Pour le stockage, il faudra compter sur une mémoire de 32 Go en interne qui peut être étendue grâce à une simple carte micro SD.

Parlons photo maintenant, le smartphone dispose d’un capteur photo de 12 mégapixels à l’arrière et de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies. Et pour l’autonomie, le flagship, sera doté d’un batterie de 4000 mAh, il tournera sous Android 7.0 Nougat également.

Le téléphone, réalisé en seulement 5 000 unités, est disponible exclusivement en Chine depuis vendredi dernier, le 7 juillet. Il peut être acheté soit à partir de l’application KFC elle-même, soit dans un magasin Tmall. Le smartphone coûte 1 099 ¥, ce qui correspond à environ 142 €.

