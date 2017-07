Insolite : un Samsung Galaxy J7 (2016) explose dans les mains d’un enfant de 4 ans

Une nouvelle histoire insolite d’explosion s’est ébruitée sur la toile il n’y a pas très longtemps. Un Samsung Galaxy J7 (2016) aurait explosé dans les mains d’un enfant de 4 ans.

Naureen Ahsan, une mère pakistanaise, avait prêté son Samsung Galaxy J7 (2016) à son neveu de quatre ans afin qu’il puisse jouer à un jeu appelé « My Talking Tom« . Soudain, le téléphone a commencé à surchauffer et a soudainement explosé. Heureusement, personne n’a subi de dommages bien que « cet incident ait été terrifiant pour nous tous« , a déclaré Ahsan sur Facebook. L’explosion est plutôt difficile pour Samsung puisque la société est sur le point de lancer le Samsung Galaxy Note 7 (FE). La version reconditionnée du Galaxy Note 7 original.

Samsung Galaxy J7 (2016) : une explosion au Pakistan

Le Galaxy Note 7 (FE) est une « Fan Edition », une version reconditionnée de la phablette remise à neuf. L’appareil original avait été rappelé deux fois avant d’être finalement retiré des étagères des magasins pour de bon, suite à une série d’explosions aléatoires. Samsung a constaté que le problème était dû à la batterie du smartphone. C’est la raison pour laquelle, pour le Samsung Galaxy Note 7 remis à neuf, Samsung a utilisé une batterie d’une capacité inférieure, à savoir 3200mAh.

« Aujourd’hui, mon mobile Samsung Galaxy J7 (2016) a explosé en raison du risque de surchauffe causé par les jeux … Nous ne pouvons pas partager cette image avec la page de Samsung. Mon neveu de 4 ans jouait sur mon smartphone quand il s’est mis réchauffé et a soudainement explosé. Alhamdulillah, il est sain et sauf. Et ma fille aussi … Mais cet incident a été terrifiant pour nous tous. » A déclaré Naureen Ahsan.

Ahsan a dit qu’elle ne savait pas pourquoi le Galaxy J7 (2016) a explosé, mais elle a tout de même averti tous les parents. « Gardez vos enfants loin des mobiles« , a-t-elle conseillé à la fin de l’interview.

