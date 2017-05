Des images révèlent l’aspect du prochain Nokia 9

Après les Nokia 3, 5 et 6, les rumeurs sur un prochain Nokia 9 continuent de fuiter sur Internet. À présent, des images nous permettent d’avoir un aperçu du flagship de la firme finlandaise. Ainsi qu’une partie de sa fiche technique également.

En terme de smartphone haut de gamme, c’est plutôt le néant du côté de la société finlandaise. Les précédents flagships qui ont été lancés à savoir les Nokia 3,5 et 6 se situent tous en entrée ou moyenne gamme. On se souvient d’ailleurs qu’ils avaient été officialisés au Mobile World Congress édition 2017 qui a lieu à Barcelone. Le prochain Nokia 9 dont les rumeurs ne cessent de croître au fil des jours pourraient bien être le premier mobile haut de gamme de Nokia.

Nokia 9 : des images dévoilent les caractéristiques et un aperçu du modèle

Les images, nous ont permis de découvrir une bonne partie de la fiche technique du smartphone finlandais. On peut dores et déjà dire que le téléphone affichera de bonnes performances. Le nouveau Nokia 9 embarquera un bel écran WQHD de 5.7 pouces. D’une résolution de 1440 x 2560 pixels. Pour 557 pixels par pouce.

Niveau processeur, le flagship viendra avec un processeur Snapdragon 835 cadencé à 2,46 GHz de fréquence. Le tout sera bien évidemment boosté par une mémoire vive de 4 Go. Il faudra compter sur une capacité de 64 Go de stockage. La capacité de la batterie, quant à elle, n’a pas été précisée par contre.

Le téléphone serait compatible avec la recharge rapide. Il viendra avec un chargeur Quick Charge 3.0 et des écouteurs HQ en plus. En ce qui concerne la photographie, le Nokia restera modeste. Il disposera de deux capteurs photo arrière d’une qualité de 13 mégapixels. Ces images ne montrent qu’un aperçu du modèle, on n’en sait pas plus sur les capacités de ce futur flagship finlandais.

Que pensez-vous de ce Nokia 9 ? Avez-vous envie de vous le procurer ? Dites-le nous en commentaire.