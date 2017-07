Il n’y a plus vraiment de mystère autour du Motorola Moto X4

Nous savons presque tout sur le Motorola Moto X4. La plupart de ses caractéristiques ont fuité. Nous avons même le droit à un visuel presse de ce nouveau smartphone tourné vers le milieu de gamme.

L’entreprise américaine a eu du mal à garder quelques zones d’ombre autour de son Moto X4 puisque plusieurs informations sur ce téléphone fuitent depuis quelques mois. Grâce au célèbre leaker Evan Blass et à son article publié sur VentureBeat, le Motorola Moto X4 n’a plus rien à nous cacher sauf son prix.

Motorola Moto X4 : une certification IP68 et une configuration technique solide

D’après Evan Blass, le Moto X4 est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est totalement protégé contre l’eau et la poussière. Visuellement, ce smartphone étanche ressemble aux autres gammes de Motorola : des courbes généreuses, un cadre circulaire pour l’APN dorsal avec le logo de la marque en dessous et un bouton mécanique avec lecteur d’empreintes digitales sous la dalle de 5.2 pouces. Cette dernière, quasiment borderless, devrait être en mesure de proposer de la Full HD. Le Motorola Moto X4 serait doté d’un processeur Snapdragon 630 alors que les rumeurs pariaient plutôt sur un 660. 4 Go de RAM accompagneraient ce SoC. L’espace de stockage interne aurait une capacité de 64 Go et pourrait être étendu. Concernant la partie photo, on trouverait à l’arrière un double capteur (12 Mpx / 8 Mpx) et une caméra frontale de 16 Mpx. Enfin, le Motorola Moto X4 serait alimenté par une batterie de 3000 mAh.

Pour le moment, nous ne connaissons pas son prix mais sa fiche technique est très alléchante. Il pourrait faire un carton s’il n’est pas vendu trop cher. Evan Blass parle d’une commercialisation à la fin de l’année.

Que pensez-vous du Motorola Moto X4 ? Dites-le nous dans les commentaires, nous les lirons tous attentivement !