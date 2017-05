La Huawei Watch va se doter de la mise à jour Android Wear 2.0

Bonne nouvelle pour les propriétaires de la montre connectée Huawei Watch. Ils pourront désormais mettre à jour leur appareil à jour avec le mise à jour Android Wear 2.0. La mise à jour est déployée à la fois sur les anciens modèles de smartwatch Huawei âgés de deux ans, selon les rapports Reddit et AndroidCentral.

Huawei avait lancé la deuxième génération de sa collection de smartwatch lors de l’exposition au Mobile World Congress édition 2017 de cette année. La Huawei Watch 2 et la Huawei Watch Classic 2 ont été lancées avec la dernière version d’Android Wear 2.0. Google avait lancé Android Wear 2.0 plus tôt en février avec les LG Watch Sport et LG Watch Style. Parmi les smartwatch listées pour recevoir la mise à jour, la Huawei Watch était présente, mais il y avait un retard. Selon certains utilisateurs sur Reddit, la mise à jour des Huawei Watch vers Android Wear 2.0. a déjà débuté. La mise à jour devrait être disponible dans les réglages de la montre, mais si ce n’est pas le cas, la montre peut être mise à jour manuellement.

Huawei Watch : enfin la mise à jour vers Android Wear 2.0

Android Wear 2.0 optimise le système d’exploitation pour un affichage circulaire avec la possibilité de taper directement sur un clavier intégré et d’utiliser d’autres parties de la face avant de la montre. La Huawei Watch 2, est sortie en avril, elle a été lancée avec le système Android Wear 2.0 déjà installé dessus. La Huawei Watch, la première smartwatch de Huawei qui devrait recevoir la mise à jour Android Wear 2.0. Elle devrait arriver assez tôt, car cela faisait partie du programme de développement de la montre connectée depuis le début.

Certains utilisateurs de Huawei Watch ont même déjà posté sur Reddit la réception de la version Android Wear 2.0 via une mise à jour OTA sur leur smartwatch. Cependant, seuls les utilisateurs qui se trouvaient sur l’aperçu du développeur semblent avoir réussi à installer la mise à jour. Les utilisateurs de Huawei Watch, qui n’étaient pas sur l’aperçu du développeur, ont essayé de mettre à jour leurs appareils, mais le téléchargement s’est arrêté à 30 % accompagné d’un message qui indiquait que le système était à jour. Donc pour l’instant, les Huawei Watchs de ces utilisateurs resteront sur Android Wear 1.5 avant qu’une solution ne soit trouvée.

