Huawei se pencherait sur un smartphone pliable qui arrivera en 2018

Alors que de plus en plus de fabricants souhaitent mettre à disposition des smartphones pliables dans un futur proche, Huawei vient de faire savoir son projet de lancement d’appareils pouvant être pliés dès 2018.

La course à l’écran pliable est en train de battre son plein. En effet, nous avons maintenant plusieurs participants qui espèrent tous pouvoir proposer leur premier terminal doté d’une technologie pareille le plus tôt possible. On pense notamment à Samsung qui, par le biais de DJ Koh, son président de la division mobile, a récemment fait savoir son intention de lancer son premier terminal à écran pliable en 2018. Il y a aussi ZTE qui a sorti il y a peu le ZTE Axon M, un smartphone qui possède plutôt un double écran qu’une dalle pliable à proprement parler. D’ailleurs, le boss de Huawei, Richard Yu, s’est référé à ce dernier pour expliquer le concept que son entreprise compte proposer. « Nous avons deux écrans pour le moment, mais on a encore un espace entre ; ce n’est pas bon, nous devons nous débarrasser de cet espace » a-t-il indiqué lors d’une interview accordée à Cnet.

Smartphone pliable : la guerre s’annonce entre les constructeurs et Huawei entre dans la danse

Pour le moment, Huawei teste encore un prototype de smartphone pliable. Et si les résultats sont convaincants, il est possible que le premier appareil de la firme adoptant un tel design soit lancé dès l’année prochaine. « Nous avons déjà un prototype fonctionnel » a fait savoir le patron de Huawei lors de la même interview. En tout cas, il faut dire que la bataille ne fait que commencer entre les constructeurs dans ce domaine. Reste à savoir si ce type produit séduira les consommateurs et si les technologies actuelles sont suffisamment avancées pour permettre de fabriquer des composants réellement pliables pour la carte mère.

