Huawei développe son portefeuille de tablettes avec la MediaPad M3 Lite 10

Huawei continue de concurrencer le marché des tablettes, bien que les ventes dans ce segment aient considérablement chuté au cours des dernières années. La série MediaPad est la série de tablettes leader de Huawei, et également l’une des plus populaires lancées par la société chinoise.

Le nouveau-né qui rejoint la famille MediaPad porte le nom de M3 Lite 10 et se décline en plusieurs variantes avec des quantités de RAM différentes. Huawei n’a pas encore donné des détails sur le prix et la disponibilité de cette MediaPad M3 Lite 10. Mais nous savons que la tablette embarquera soit 3 Go de mémoire vive pour 16 Go ou 32 Go de stockage, soit 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

La MediaPad M3 Lite 10 : la nouvelle tablette de Huawei

Comme son nom l’indique, la tablette dispose d’un grand écran de 10,1 pouces avec une résolution Full HD (1080p). Au cœur de la MediaPad M3 Lite 10 se trouve un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 435.

L’un des principaux atouts de vente de la tablette pourrait être les quatre haut-parleurs avant Harman / Kardon qui promettent d’offrir une expérience audio immersive. En outre, la tablette exécute le dernier système d’exploitation Android 7.0 nougat avec une surcouche EMUI 5.1.

La façade arrière de la MediaPad M3 Lite 10 est équipée d’une caméra de 8 mégapixels, mais ce qui différencie la tablette chinoise des autres tablettes de même taille, c’est la caméra frontale de 8 mégapixels à l’avant qui permet aux utilisateurs de prendre des selfies d’une grande qualité.

La tablette de Huawei est alimentée par une batterie de 6 600 mAh et est également pourvu d’un scanner d’empreintes digitales sous le bouton d’accueil. Il convient également de mentionner que la MediaPad M3 Lite 10 offre le support Wi-Fi. Le port USB Type-C a été remplacé par un port microUSB 2.0 plus banal.

